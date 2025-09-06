Dislog Maroc Padel Masters : un succès éclatant à Casablanca (VIDEO)

Le Paradise Club de Casablanca a vibré ce 5 septembre, au rythme du Dislog Maroc Padel Masters, une compétition qui confirme le formidable engouement autour de cette discipline en plein essor au Maroc.

Réunissant 224 joueurs et 32 joueuses, ce rendez-vous sportif a connu un succès retentissant, aussi bien sur le plan de la participation que de l’organisation. Les terrains du club casablancais accueillent jusqu’au 7 septembre courant des rencontres intenses, marquées par un haut niveau technique et un esprit de convivialité qui caractérise le padel.

Le tournoi a été l’occasion de mettre en lumière l’essor rapide de ce sport au Maroc, porté par une communauté de passionnés de plus en plus large. En parallèle de la compétition, le public a également pu profiter d’une ambiance festive et familiale, renforçant l’attractivité de l’événement.

Avec cette édition réussie, le Dislog Maroc Padel Masters s’impose comme l’un des rendez-vous majeurs du calendrier national, confirmant Casablanca comme un pôle incontournable du padel au Maroc.