Dislog Group s’associe au FIFM pour faire rayonner la culture marocaine

Dislog Group, acteur industriel marocain de premier plan et pionnier de l’économie de la vie, annonce son partenariat avec l’un des événements culturels les plus prestigieux du continent : le Festival International du Film de Marrakech (FIFM), qui se tiendra du 28 novembre au 6 décembre 2025.

Un partenariat avec un festival d’envergure mondiale

Depuis plus de vingt ans, le FIFM s’est imposé comme un rendez-vous incontournable du cinéma international. Chaque année, il rassemble des réalisateurs de renom, des stars mondiales et de jeunes talents venus des cinq continents.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cette manifestation est reconnue pour la richesse de sa programmation, la diversité de ses regards et sa capacité à créer des ponts culturels à travers le 7e art.

En rejoignant cette édition prestigieuse, Dislog Group confirme son engagement en faveur de la culture et son ambition de soutenir les grandes plateformes artistiques marocaines dans leur rayonnement international.

Moncef Belkhayat, Président de Dislog Group, souligne :

« Soutenir le Festival International du Film de Marrakech, c’est soutenir l’excellence, l’audace et la créativité. Ce festival incarne la force de la culture marocaine : une capacité unique à raconter, relier et inspirer. Nous sommes fiers d’y être associés. »

La culture, un pilier stratégique de l’économie de la vie selon Dislog Group

Pour Dislog Group, la culture est un moteur essentiel du développement humain, de la cohésion sociale et de la vitalité économique. Depuis plusieurs années, le Groupe s’investit activement dans plusieurs initiatives visant à renforcer l’accès à la création et à encourager les talents marocains :

Soutien aux festivals et événements culturels à fort impact régional et national ;

Promotion des talents marocains dans le cinéma, la musique, le théâtre et les arts visuels ;

Déploiement de programmes d’éducation artistique dans les territoires éloignés, en collaboration avec des associations locales.

Dislog Group intègre la culture comme un axe fort de sa politique RSE, au même titre que la santé, l’éducation, la solidarité et la durabilité.

À propos de Dislog Group

Fondé en 2005, Dislog Group est un groupe industriel marocain intégré et diversifié. Leader national dans les produits FMCG et présent dans le secteur pharmaceutique et l’industrie du soufflage via CMB Plastique, le groupe opère dans trois secteurs clés :

Hygiène : détergents liquides, nettoyants multi-usages, javel, hygiène papier, couches bébé.

Santé : produits pharmaceutiques multiformes (gélules, comprimés, sirops) et dermo-cosmétiques.

Alimentation : chocolats, biscuits, confiseries et produits alimentaires bio (soupes, sauces, jus).

Avec 150 marques, propres ou partenaires, Dislog Group contribue quotidiennement à améliorer la vie des consommateurs au Maroc et en Europe. Son activité logistique représente 552 000 palettes par an, soit l’équivalent de 440 000 tonnes de marchandises.

Le groupe emploie 3 400 collaborateurs et s’est imposé comme leader de son marché grâce à sa vision de développeur de marques opérant dans l’économie de la vie et à son modèle intégré « Full Service Provider », couvrant toute la chaîne de valeur jusqu’au panier du consommateur.

À propos du Festival International du Film de Marrakech

Créé en 2001 sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le FIFM est devenu l’un des rendez-vous cinématographiques les plus influents d’Afrique et du monde arabe. Sa programmation exigeante, ses rencontres de haut niveau et son ambition de faire dialoguer les cultures à travers le cinéma en font un rendez-vous incontournable du 7e art.