Dislog medical devices: les contours d’un projet inédit (VIDEO)

En moins de deux ans, la branche santé de Dislog Group s’est imposée comme le deuxième acteur national des dispositifs médicaux. Portée par Moncef Belkhayat, Dislog medical devices vise désormais à bâtir un champion régional, avec un chiffre d’affaires de deux milliards de dirhams à l’horizon 2028 et une présence accrue sur les marchés africains.

Devant plus de 260 collaborateurs réunis pour la première convention de Dislog medical devices (DMD), Moncef Belkhayat a dévoilé les contours d’un projet inédit. Pour le fondateur de Dislog Group, cette nouvelle filiale n’est pas seulement une diversification, mais «la plus forte création de valeur de l’histoire du groupe», appelée à transformer durablement la place du leader dans l’économie de la santé nationale.

En moins de deux ans, la branche santé de Dislog Group est passée du statut de pari stratégique à celui de deuxième acteur du marché des dispositifs médicaux, avec un chiffre d’affaires attendu de 1 milliard de dirhams d’ici la fin 2025. Derrière cette montée en puissance, Dislog Group veut désormais franchir une nouvelle étape, bâtir un champion régional et atteindre deux milliards de dirhams de chiffre d’affaires à l’horizon 2028.

Une vision de «one stop shop» médical

Depuis novembre 2023, DMD s’est bâti sur un rythme soutenu d’acquisitions ciblées. Africare, MegaFlex, Eramedic, Scomedica, Afrobiomedic, Farmalac et Promedstore Imaging figurent parmi les sociétés intégrées en moins de deux ans.

Cette stratégie de «build-up» rapide a permis de poser les bases d’un acteur d’envergure, aujourd’hui deuxième du marché en parts de marché. Avec une topline de 1 milliard de dirhams prévue fin 2025, l’entité affiche un potentiel de croissance sans équivalent.

«Nous voulons bâtir un acteur intégré, capable de répondre à tous les besoins en matière de dispositifs médicaux. Notre objectif est simple : n°1 au Maroc, n°2 dans la région et un chiffre d’affaires de deux milliards de dirhams à horizon 2028», affirme Mehdi Bouamrani, Senior VP & COO Dislog Group.

La stratégie de DMD repose sur une ambition claire de devenir le «one stop shop» régional du dispositif médical. Ce positionnement implique d’élargir constamment le portefeuille produit, qui couvre déjà un spectre allant des emballages pharmaceutiques et consommables hospitaliers aux technologies de pointe comme la robotique chirurgicale, l’automatisation des pharmacies ou l’imagerie médicale.

Mais l’ambition ne s’arrête pas à l’offre. Elle intègre aussi des services élargis, notamment l’informatique médicale, la simulation, la formation, la maintenance et le support logistique. Une combinaison pensée pour séduire à la fois les grands donneurs d’ordres et les structures hospitalières en quête de partenaires solides et réactifs. Belkhayat revendique ici une approche inspirée des modèles intégrés de la grande consommation, mais adaptée aux spécificités de la santé.

Montée en gamme

Au-delà des chiffres, DMD mise sur sa culture interne pour bâtir un projet collectif. Plus de 2.610 collaborateurs issus des six filiales ont été réunis pour partager la nouvelle feuille de route. L’objectif est de fédérer et d’insuffler une logique d’actionnariat élargi. «Je veux que chaque collaborateur se sente actionnaire du groupe. Chacun doit considérer DMD comme sa maison», a lancé Belkhayat lors de la séance inaugurale, insistant sur la notion de grande famille.

Avec 263 employés répartis entre les pôles commercial, logistique, technique et support, DMD veut incarner une organisation où l’engagement individuel se traduit par une performance collective. Les valeurs affichées, ownership, agilité, simplicité, intégrité et durabilité, traduisent cette volonté de construire une équipe solide, prête à accompagner la trajectoire de croissance.

DMD ne se limite pas à une logique d’acquisitions. Le projet vise également à élever les standards de gouvernance et de conformité. Déploiement de la charte d’éthique, politique ESG renforcée, lutte contre la corruption, respect des règles de marché et protection des données sont autant de piliers mis en avant pour crédibiliser la démarche. Ce souci de conformité est un atout stratégique dans un secteur où la régulation et la transparence sont déterminantes. Il doit aussi faciliter l’ouverture vers de nouveaux marchés régionaux et renforcer la confiance des partenaires financiers.

Des résultats déjà tangibles

Pour atteindre son objectif de deux milliards de dirhams, Dislog medical devices mise sur une double approche. D’un côté, la croissance externe, puisque de nouvelles acquisitions sont prévues, au Maroc comme à l’international, afin d’élargir le portefeuille et d’augmenter la couverture sectorielle. De l’autre, la croissance interne, avec l’extension des partenariats actuels, le développement de nouvelles business units, notamment dans l’informatique médicale et la simulation, et le renforcement des synergies inter-filiales.

L’international figure aussi au cœur de la feuille de route. La phase I de l’expansion est déjà entamée en Tunisie, et d’autres pays suivront, comme la Libye, la Mauritanie, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. La deuxieme phase ciblera des marchés à fort potentiel tels que le Ghana, l’Éthiopie, le Kenya, la Tanzanie et le Nigéria. Une antenne à Dubaï est également envisagée pour servir de hub stratégique. Les chiffres parlent déjà d’eux-mêmes. Entre 2024 et 2025, le chiffre d’affaires consolidé des filiales intégrées a progressé de 849 MDH à 1 MMDH, soit une hausse de 18%.

Certaines acquisitions affichent une croissance spectaculaire : +58% pour Promedstore, +33% pour Megaflex, +31% pour Afrobiomedic. Ces performances valident la pertinence de la stratégie d’intégration et confirment le potentiel de synergies.

À travers DMD, Dislog Group engage une nouvelle phase de son histoire. Portée par une vision claire, des moyens financiers solides et une culture d’entreprise fédératrice, la filiale veut s’imposer comme un acteur incontournable du secteur médical. La combinaison d’un portefeuille large, d’une ambition régionale et d’une gouvernance alignée sur les standards internationaux place Dislog medical devices sur une trajectoire ascendante.

La communication comme catalyseur

Pour accompagner cette montée en puissance, DMD entend investir massivement dans la communication, au Maroc comme à l’international. L’organisation du DMD Summit, un colloque de grande envergure, doit servir de vitrine pour présenter les gammes, les capacités et les dernières innovations.

Mehdi Bouamrani

Senior VP & COO Dislog Group

«Aujourd’hui marque une étape déterminante dans l’histoire de Dislog Group avec la naissance de notre nouveau pôle, Dislog medical devices. En seulement quelques mois, nous avons réussi à créer une entité avec un milliard de dirhams de chiffre d’affaires. Nous avons réuni l’ensemble des 263 collaborateurs du pôle pour lancer ce projet ambitieux, qui vise à atteindre les deux MMDH de chiffre d’affaires à l’horizon 2028, avec en perspective une introduction en Bourse dont bénéficieront le groupe, les salariés et tous les contributeurs. Ce pôle repose sur des sociétés solides, chacune disposant de fondamentaux robustes, d’expertises reconnues et d’une véritable valeur ajoutée sur le marché. Notre rôle sera de mettre en synergie ces forces, en consolidant notre offre et en capitalisant sur la complémentarité des activités pour proposer une gamme complète de solutions de santé à nos clients. Nous allons également développer nos affaires au-delà du Maroc, avec une ambition continentale affirmée. Avec cette organisation et l’appui de nos talents, nous sommes confiants dans notre capacité à bâtir un acteur régional majeur, capable de conjuguer croissance financière, synergies opérationnelles et rayonnement international.»

Karim Haj Riffi

Directeur général Dislog medical devices

«Le team building que nous avons organisé s’inscrit pleinement dans la construction de Dislog medical devices. Sa finalité est de réunir l’ensemble des collaborateurs, car l’un des objectifs majeurs de DMD repose sur les synergies entre les filiales. Nous devons apprendre à mettre en commun nos ressources pour conquérir de nouveaux marchés et créer de la valeur ensemble. En seulement six ou sept mois, nous figurons déjà parmi les leaders au niveau national et notre ambition est d’atteindre les 2 MMDH de chiffre d’affaires dans les deux à trois prochaines années, tout en élargissant notre présence sur le continent africain et à l’international. C’est un projet d’envergure, qui accompagnera la transformation du Maroc et contribuera au développement de son secteur de la santé. Dans les prochains mois, nous allons décliner cette vision au sein de chaque entité, en capitalisant sur les forces propres de chacune, tout en construisant une culture partagée, adaptée à tous et tournée vers la performance collective.»

Sanae Raqui