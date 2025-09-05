C’est parti pour la 5è édition du Dislog Maroc Padel Masters (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

La 5ème édition du Dislog Maroc Padel Masters aura lieu, du 5 au 7 septembre 2025 au Club Paradise de Casablanca.

Ce rendez-vous sportif, placé sous l’égide de la Fédération royale marocaine de tennis (FRMT), réunira plus de 220 joueuses et joueurs marocains et internationaux, souligne un communiqué des organisateurs.

Les participants à cet événement seront répartis en trois catégories. Il s’agit d’un tournoi amateur hommes (P100) accessible à tous, un tournoi élite femmes (P500) confirmant l’essor du Padel féminin au Maroc et un tournoi élite hommes (P1000) qui mettra aux prises les meilleurs joueurs marocains et internationaux.

Cette édition prévoit une programmation mêlant compétition de haut niveau, gastronomie, lifestyle et animations, conclut le communiqué.