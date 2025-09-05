Messi brille pour son dernier match en Argentine (VIDEO)

Par LeSiteinfo avec MAP

La 17ème et avant-dernière journée des éliminatoires sud-américaines pour la Coupe du monde 2026 a livré son lot d’émotions jeudi soir, marquée par le doublé de Lionel Messi lors de son dernier match officiel en Argentine et par les qualifications du Paraguay, de l’Uruguay et de la Colombie.

Au stade Monumental de Buenos Aires, l’Albiceleste a offert une soirée d’adieux triomphale à son capitaine. Portée par un Messi inspiré, auteur d’un doublé (39ᵉ et 79ᵉ) et par Lautaro Martinez (75ᵉ), l’Argentine a surclassé le Venezuela 3-0.

Déjà qualifiée depuis plusieurs mois, l’équipe de Lionel Scaloni conforte sa place de leader avec 38 points. La Vinotinto (18 pts), en revanche, devra espérer un miracle en barrage.

À Asuncion, le Paraguay a validé son billet pour le Mondial après 15 ans d’absence grâce à un nul 0-0 contre l’Équateur. L’Albirroja, menée par Gustavo Alfaro, disputera ainsi sa neuvième phase finale, renouant avec un rendez-vous manqué depuis l’épopée de 2010 en Afrique du Sud, où elle avait atteint les quarts de finale.

L’Uruguay, emmené par Marcelo Bielsa, a également scellé sa qualification en s’imposant largement 3-0 face au Pérou au stade Centenaire de Montevideo, condamnant les Péruviens à l’élimination. La Celeste, disputera sa cinquième Coupe du monde consécutive.

À Barranquilla, la Colombie a mis fin à une série noire en dominant la Bolivie 3-0, décrochant elle aussi son ticket pour 2026. Portée par son buteur Luis Diaz, la sélection colombienne participera à sa septième Coupe du monde.

Déjà assuré de sa place, le Brésil a disposé du Chili 3-0 au Maracana de Rio, confirmant l’élimination de la Roja.

À une journée de la fin, l’Argentine, le Brésil, la Colombie, l’Uruguay, l’Équateur et désormais le Paraguay sont qualifiés. Le dernier ticket direct et la place en barrage se joueront entre le Venezuela et la Bolivie lors de l’ultime journée mardi prochain.