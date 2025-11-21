L’ambassadeur du Maroc en Argentine primé

Par LeSiteinfo avec MAP

L’ambassadeur du Maroc en Argentine, Fares Yassir, a reçu mercredi à Buenos Aires, la distinction de “Leadership Transformateur en Amérique Latine – Édition 2025”, en reconnaissance de ses valeurs éthiques et de son engagement diplomatique.

Cette distinction de portée latino-américaine est décernée conjointement par la Chambre des députés d’Argentine et la Chambre des députés de la Province de Santa Cruz (sud du pays).

Remise à une vingtaine de personnalités en provenance de 13 pays de la région latino-américaine lors d’une cérémonie solennelle au siège du Congrès, cette distinction vise à mettre en lumière des personnalités ayant marqué l’espace latino-américain par leur vision, leur engagement et leurs valeurs éthiques, et dont l’action a contribué à transformer des réalités sociales, institutionnelles ou culturelles.

Elle distingue aussi des femmes et des hommes ayant inspiré des dynamiques d’innovation, de participation citoyenne et de développement durable. Elle a pour objectif de mettre en avant leurs contributions significatives à l’éducation, la santé, l’innovation, l’environnement, les politiques publiques et la participation citoyenne.

Selon les organisateurs, l’octroi de cette distinction à Fares Yassir constitue « un hommage mérité à une trajectoire exemplaire et transcendante », caractérisée par une contribution remarquable au renforcement des relations du Maroc avec l’Argentine et à la promotion de la culture démocratique et au développement humain dans la région.

Son action diplomatique, saluée pour sa profondeur et son impact positif, a été décrite comme un facteur essentiel dans l’amélioration des liens entre les peuples latino-américains et la région du Maghreb.

A ce titre, les organisateurs ont mis en avant le rôle de Fares Yassir dans la consolidation du dialogue interrégional et dans la promotion de la coopération bilatérale et multilatérale entre le Maroc et les pays d’Amérique Latine.

A cette occasion, Fares Yassir s’est dit « honoré et privilégié » d’avoir été lauréat de cette distinction qui, à travers lui, représente un hommage rendu au Maroc, qui « fait honneur à ce titre de leadership transformateur, à travers des initiatives entreprises par la Royaume en Amérique centrale et dans les Caraïbes ».

Aux yeux de l’ambassadeur du Maroc, « le diplomate est un acteur déterminant dans la transformation, à travers ses idées et ses initiatives de coopération qui impactent, directement ou indirectement, les sociétés dans son pays d’accréditation et dans son pays d’origine ».

Au terme de la cérémonie, l’ambassadeur du Maroc a reçu les félicitations de nombreux diplomates présents, représentant un large éventail de régions du monde. Des ambassadeurs arabes, africains, asiatiques, européens et latino-américains ont salué la portée de cette distinction et rendu hommage au rôle constructif que joue le Royaume du Maroc dans le renforcement du dialogue interrégional.

Ils ont aussi souligné la reconnaissance et l’estime dont jouit l’action diplomatique marocaine au sein du corps diplomatique accrédité en Argentine.

Lors de cet événement, plusieurs autres personnalités argentines et latino-américaines d’horizons variés ont été distinguées. Parmi les lauréats figuraient des gouverneurs de province, des maires, des recteurs d’universités, ainsi que des représentants éminents de la société civile, des milieux culturels et des médias.