Mondial de Futsal : défaite des Marocaines face à l’Argentine (6-0)

Par LeSiteinfo avec MAP

L’équipe nationale féminine de futsal a été battue, vendredi à Manille, par son homologue argentine (0-6), en match de la première journée du Groupe A de la coupe du monde de la discipline, qui se tient du 21 novembre au 7 décembre aux Philippines.

La première mi-temps de cette rencontre, disputée à la salle PhilSports Arena, s’est soldée sur le score de (4-0).

La sélection nationale, championne d’Afrique de la discipline, défiera lundi (13h30 GMT+1) le pays hôte, les Philippines, lors du deuxième match de la phase des groupes.

Le Maroc a hérité du groupe A de la première édition de la Coupe du monde féminine de futsal, composée également de la Pologne, des Philippines et de l’Argentine.