Maroc-Niger : Baddou Zaki dirige la première séance d’entraînement à Casablanca

L’équipe nationale du Niger a entamé, dimanche dernier, sa préparation en vue de son match contre les « Lions de l’Atlas », prévu vendredi prochain dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026. La séance s’est déroulée sur le terrain annexe du Complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Baddou Zaki a dirigé la première séance d’entraînement du Niger, en l’absence de plusieurs joueurs clés, notamment ceux évoluant dans les championnats européens.

L’équipe poursuivra ses entraînements à Casablanca avant de se rendre à Rabat jeudi prochain, où une séance est prévue le même soir sur la pelouse du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah.

Le match entre le Maroc et le Niger aura lieu vendredi à 20h. Les deux sélections s’étaient déjà affrontées en mars dernier au Stade Chérif de Oujda, avec une victoire difficile du Maroc sur le score de 2-1.

Le Maroc domine actuellement son groupe avec 15 points, devançant le Niger et la Tanzanie, qui comptent chacun six points. La Zambie occupe la quatrième place avec trois points, tandis que le Congo ferme la marche sans aucun point.