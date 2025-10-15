Record mondial: les Lions de l’Atlas encensés par la presse espagnole

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Maroc a écrit une nouvelle page de l’histoire du football mondial en établissant un record planétaire de 16 victoires consécutives, surpassant ainsi la série victorieuse de l’Espagne entre 2008 et 2009, écrit, mercredi, le quotidien sportif espagnol El Mundo Deportivo.

Sous la direction de Walid Regragui, les Lions de l’Atlas confirment leur statut de puissance footballistique mondiale, trois ans après leur épopée historique au Mondial du Qatar, où ils avaient atteint la quatrième place, une première pour une équipe africaine, souligne le journal.

Le quotidien met également en avant la victoire, mardi à Rabat, du Maroc face au Congo qui lui a permis de boucler la phase de groupes des éliminatoires africaines du Mondial 2026 avec un huit sur huit, un exploit unique sur le continent.

El Mundo Deportivo souligne que cette impressionnante série, amorcée en juin 2024, a permis au Maroc d’inscrire 50 buts tout en n’en encaissant que quatre lors de 16 rencontres, disputées dans le cadre des qualifications pour le Mondial, des éliminatoires de la CAN et de matches amicaux.

Cette performance, ajoute El Mundo Deportivo, consacre la constance et la maturité de la sélection marocaine, désormais considérée comme l’une des formations les plus performantes du football international.

La publication note, par ailleurs, que le Maroc qui accueille la Coupe d’Afrique des Nations du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, aborde cette échéance avec une confiance remarquable et un Onze solide et homogène.

S.L.