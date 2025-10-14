Maroc-Congo : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Déjà assuré de sa place pour la Coupe du monde 2026, le Maroc disputera ce mardi 14 octobre à 20h son dernier match des éliminatoires face au Congo, au stade de Rabat.

Cette rencontre, sans véritable enjeu comptable pour les Lions de l’Atlas, permettra néanmoins à Walid Regragui de peaufiner ses choix et d’offrir du temps de jeu à certains cadres de retour comme à de jeunes talents désireux de s’imposer. Devant leur public, les Marocains voudront terminer cette campagne sur une bonne note et confirmer leur statut de favori du continent.

Le match sera retransmis sur les chaînes Arryadia et Arryadia TNT.