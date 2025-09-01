Eliesse Ben Seghir signe pour le Bayer Leverkusen jusqu’en 2030

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Club de football allemand, Bayer 04 Leverkusen, a annoncé dimanche avoir recruté l’international marocain, Eliesse Ben Seghir (20 ans), pour cinq saisons jusqu’en 2030.

Après deux saisons et demie avec le club français AS Monaco, Ben Seghir va entamer une nouvelle expérience dans une culture footballistique différente.

« La Bundesliga est très différente de la Ligue 1. C’est particulièrement passionnant et j’ai hâte de la découvrir », a-t-il déclaré, cité dans un communiqué du Bayer Leverkusen, club fondé en 1904 et auteur d’un doublé lors de la saison 2023-2024.

Pour le directeur sportif du Club allemand, Ben Seghir est « un technicien de premier plan, créatif et intelligent dans ses dribbles, avec des passes précises et ouvertes ». Il s’est dit convaincu que l’international marocaine allait apporter un plus à l’animation offensive de son équipe.

« Eliesse peut jouer sur les ailes, mais aussi dans l’axe. Il est imprévisible et constitue un renfort de choix pour notre équipe. Nous pouvons nous réjouir de le voir jouer pour le Bayer 04 », a ajouté le responsable.

Formé à l’AS Monaco de 2020 à 2022 avant d’y passer professionnel début 2023, Ben Seghir arrive à Leverkusen dans un effectif en profonde mutation, puisque le Bayer Leverkusen a perdu la moitié de son effectif de base (Lukas Hradecky, Jonathan Tah, Granit Xhaka, Florian Wirtz, Jeremie Frimpong, Amine Adli).