Ligue des champions (tirage au sort): Le PSG, tenant du titre, hérite du Bayern Munich et du FC Barcelone

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Paris SG, tenant du titre, a notamment hérité du Bayern Munich et du FC Barcelone, jeudi à Monaco, lors du tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions d’Europe de football, qui réserve de nombreuses affiches prestigieuses.

Pour défendre leur titre, les Parisiens doivent Recevoir le Bayern Munich, Tottenham, Newcastle et l’Atalanta Bergame, et se déplacer chez Barcelone, Leverkusen, Sporting Portugal et l’Athletic Bilbao.

Il s’agit surtout de retrouvailles avec le Bayern Munich, affronté en phase de ligue en novembre 2024 (défaite 1-0 à l’Allianz Arena) et au Mondial des clubs en début d’été (victoire 2-0 à Atlanta), avec le FC Barcelone, rencontré de multiples fois depuis 2011, avec Newcastle affronté non sans difficulté lors de l’édition 2023-24, mais aussi avec Tottenham, battu aux tirs aux buts à la mi-août pour s’adjuger la Supercoupe d’Europe.

La phase de ligue va par ailleurs comporter de nombreuses affiches prestigieuses, comme lors de la première édition de cette nouvelle formule la saison dernière: Real Madrid-Manchester City, Inter Milan-Liverpool, Arsenal-Bayern Munich, Real-Liverpool, Bayern-Chelsea.

Pour chaque club, la lutte en vue des places qualificatives sera féroce jusque fin janvier. Seul le top 8, sur 36 équipes, se qualifie directement pour les huitièmes de finale et les places 9 à 24 enverront en barrages aller-retour.

Toute place glanée ou cédée aura des conséquences sur la voie à emprunter dans le tableau final. Ainsi, le premier et le deuxième de la phase de ligue ne pourront pas s’affronter avant la finale, les huit équipes de tête recevront au retour du huitième de finale et le 9e affrontera en barrage le 23e ou 24e, entre autres subtilités.

Nouveauté cette année, les quatre premières équipes seront assurées de disputer aussi le retour de leur éventuel quart de finale à la maison, tout comme les deux premières pour leur éventuelle demi-finale retour.

La publication du calendrier complet par l’UEFA est attendue d’ici samedi, avant le début de la compétition entre le 16 et le 18 septembre.