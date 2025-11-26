Ligue des champions: le PSG décroche contre Tottenham (5-3) son 4e succès de la saison

Par LeSiteinfo avec MAP

Porté par un triplé du Portugais Vitinha, le Paris-Saint Germain a décroché contre Tottenham (5-3), mercredi soir au Parc des Princes, son quatrième succès en cinq matches de Ligue des champions cette saison.

Les Parisiens, menés à deux reprises avant de prendre l’avantage en seconde période, ont réussi à dompter les Spurs en dépit de leur attaque très menaçante conduite par Randal Kolo Muani, auteur d’un doublé.

Les hommes de Luis Enrique, clairement gênés dans la première demi-heure par l’approche tactique des visiteurs, se sont faits surprendre à la 35e minute par un coup de tête à bout portant de Richarlison. Ils ont ensuite pris le dessus jusqu’à l’égalisation superbe de Vitinha dix minutes plus tard (45e), superbement servi par Ndjantou.

Ce scénario se répète quelques minutes plus tard après le but de Kolo Muani, qui sanctionne une sortie de Lucas Chevalier (50e). Mais les champions d’Europe en titre parviennent encore une fois à reprendre le dessus grâce au génie de Vitinha qui égalise d’une nouvelle frappe sublime, cette fois-ci décochée dans la surface (53e), avant de signer le cinquième but parisien sur penalty à la 76e minute.

Kolo Muani a quand même redonné espoir aux Spurs en inscrivant un troisième but (72e minute), après les réalisations successives de Fabian Ruiz (59e) et Willian Pacho (65e).

Les Franciliens, défaits au début du mois de novembre face au Bayern Munich, rassurent en dépit de l’absence de certains joueurs clés comme Achraf Hakimi et Désiré Doué.