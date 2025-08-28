Lions de l’Atlas : Regragui ne ferme pas la porte à un retour de Hakim Ziyech (VIDEO)

Le sélectionneur national, Walid Regragui, a affirmé que la porte de l’équipe des “Lions de l’Atlas” reste ouverte pour Hakim Ziyech, à condition que ce dernier retrouve son niveau habituel dans les prochains mois.

Regragui a expliqué que l’absence prolongée de Ziyech est principalement liée à son manque de compétitivité, le joueur se retrouvant actuellement sans club après sa séparation avec Al-Duhail au Qatar, et ce à quelques jours de la clôture du mercato européen.

Il a ajouté : « Ziyech est un joueur important pour nous, et il n’y a aucun doute sur sa valeur en tant que grand footballeur. Mais le critère essentiel pour rejoindre la sélection reste la compétitivité et la préparation physique. Or, Ziyech se trouve aujourd’hui dans une situation particulière, sans club. J’espère qu’il choisira une équipe à la hauteur de son talent dans un avenir proche. »

Regragui a également souligné que Ziyech peut encore signer dans un club en dehors des périodes officielles du mercato, puisqu’il est joueur libre et sans contrat. Il a enfin précisé que l’ailier marocain fera son retour chez les Lions de l’Atlas dès qu’il retrouvera sa pleine forme et son meilleur niveau.