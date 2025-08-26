CHAN 2024 : où et quand suivre la demi-finale Maroc-Sénégal ?

Tous les regards se tournent ce mardi vers la rencontre opposant le Maroc au Sénégal, prévue à 18h30 (heure marocaine), dans le cadre des demi-finales du Championnat d’Afrique des Nations (CHAN).

La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne beIN Sports 6, qui diffuse l’ensemble des matchs de la compétition organisée au Kenya, en Tanzanie et en Ouganda.

Le match se jouera au stade Nelson Mandela, situé dans la capitale ougandaise Kampala. Inauguré en 1997, l’enceinte peut accueillir 45.200 spectateurs. Il s’agit du quatrième stade foulé par les Lions de l’Atlas lors de ce CHAN, après le stade Nyayo et le stade national à Nairobi (Kenya), ainsi que le stade Benjamin Mkapa à Dar es-Salaam (Tanzanie).

En quart de finale, le Maroc s’était imposé 1-0 face à la Tanzanie, tandis que le Sénégal avait décroché sa qualification sur le même score contre l’Ouganda. Ainsi, toutes les nations hôtes ont été éliminées dès les quarts de finale, le Kenya ayant été battu par Madagascar.