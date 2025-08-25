Lions de l’Atlas : Aguerd retrouve la sélection après six mois d’absence

Le défenseur Nayef Aguerd se prépare à faire son retour au sein de l’équipe nationale marocaine dans la prochaine liste que dévoilera le sélectionneur national Walid Regragui jeudi prochain, en vue des matchs contre le Niger et la Zambie, comptant pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026.

Aguerd avait été absent lors des deux dernières rencontres de préparation en juin, face à la Tunisie et au Bénin, en raison d’une blessure.

Sa dernière apparition avec les « Lions de l’Atlas » remonte à mars dernier, lors des matchs contre le Niger et la Tanzanie à Oujda, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il avait inscrit un but lors de sa dernière rencontre contre la Tanzanie.

La saison d’Aguerd avec son club, West Ham United, n’a pas débuté sous les meilleurs auspices. L’équipe londonienne a subi une lourde défaite contre Chelsea (5-1), après avoir chuté face à Sunderland (3-0).

L’avenir d’Aguerd à West Ham demeure incertain, à moins d’une semaine de la clôture du mercato estival en Europe, malgré son statut de joueur clé en défense centrale, le coach misant sur une défense à trois dans le système 3-5-2.