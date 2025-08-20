Mercato : Amine Harit reçoit une offre d’Arabie Saoudite

Le Marocain Amine Harit, joueur de l’Olympique de Marseille, a reçu une offre du club saoudien d’Al-Diraiyah, entraîné par Sabri Lamouchi, en vue d’un transfert lors du mercato estival actuel.

Selon des médias saoudiens, Al-Diriyah a soumis une proposition pour recruter Harit, qui semble ne plus entrer dans les plans de l’entraîneur italien de l’OM, Roberto De Zerbi.

Le milieu offensif marocain était remplaçant lors de la première journée de Ligue 1 face au Stade Rennais, une rencontre remportée par les Bretons (1-0).

Al-Diriyah évoluera la saison prochaine en deuxième division saoudienne, après avoir validé son accession depuis la troisième division lors du dernier exercice.

Le site français Foot Mercato a confirmé l’information, ajoutant que l’Olympique de Marseille ne s’opposerait pas à un départ de Harit, à condition de recevoir une offre satisfaisante et que le joueur accepte ce transfert.

Ces deux dernières saisons, Harit a connu des hauts et des bas à Marseille, en raison de blessures à répétition. S’il avait démarré le dernier exercice en tant que titulaire indiscutable, il a progressivement perdu sa place, devenant remplaçant et alimentant régulièrement les rumeurs d’un départ.