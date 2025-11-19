Hervé Renard impose le silence dans la salle lors de l’appel à la prière (VIDEO)

Lors de sa conférence de presse avec la sélection d’Arabie Saoudite, Hervé Renard a surpris les journalistes par une attitude pleine de respect.

Alors qu’une question venait tout juste d’être posée, l’appel à la prière a retenti à l’extérieur de la salle. Renard a immédiatement levé la main et demandé calmement à l’assistance d’attendre un instant. Le silence s’est installé, et toute la salle est restée muette durant l’appel.

Une fois celui-ci terminé, il a remercié les journalistes pour leur patience avant de reprendre la conférence avec son calme habituel. Ce geste a été perçu comme une grande marque de respect et de compréhension de la culture locale.