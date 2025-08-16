Pourquoi Achraf Hakimi mérite le Ballon d’Or ?

Le défenseur international marocain Achraf Hakimi vit une véritable paradoxe dans le monde du football. Alors qu’il atteint l’apogée de sa carrière et brille aussi bien en club qu’en sélection, ses exploits ne reçoivent pas la reconnaissance qu’ils méritent.

Le latéral droit sort en effet d’une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, ponctuée de buts décisifs en quart, en demi et même en finale de Ligue des champions, un fait rarissime pour un défenseur.

Par sa détermination et son intelligence de jeu, Hakimi a marqué le destin européen du PSG et redéfini le rôle du latéral, démontrant qu’un défenseur peut être à la fois un rempart solide et une arme offensive redoutable.

Son rendement avec la sélection nationale parle de lui-même. Rares sont les défenseurs (à l’exception de Fabio Cannavaro en 2006) qui peuvent aujourd’hui prétendre au Ballon d’Or avec autant de légitimité. Hakimi lui-même n’hésite pas à l’affirmer : « Je pense que je mérite aussi ce Ballon d’Or. »

Certains, même au sein de son club, redoutent toutefois que des voix accordées au Marocain ne privent Ousmane Dembélé de précieux suffrages et n’ouvrent ainsi la voie à Lamine Yamal. Comme si tout cela n’était pas un hasard.

Parallèlement, alors que le débat autour de sa légitimité au Ballon d’Or prend de l’ampleur, ses affaires judiciaires refont surface et monopolisent les gros titres, à un moment qui interroge. Cela ressemble à une tentative de ternir son image. Mais Hakimi reste imperturbable, affirmant : « Je n’ai rien à regretter… la vérité finira par éclater. »

Sur le terrain, les statistiques et les images parlent pour lui. Que ce soit avec le PSG ou avec les Lions de l’Atlas, il s’est toujours montré constant, décisif et irréprochable sur le plan tactique. Sa capacité à faire la différence dans les grands rendez-vous tout en demeurant solide défensivement fait de lui un joueur unique. Pourtant, le Ballon d’Or reste trop souvent réservé aux attaquants, oubliant que les plus grands exploits se bâtissent aussi depuis la ligne défensive.

Hakimi incarne le football moderne, total, où un défenseur peut devenir l’homme des moments décisifs. Et disons-le clairement : Achraf Hakimi ne devrait pas être privé du Ballon d’Or cette année. Car il incarne également de grandes valeurs.