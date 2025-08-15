ElGrande Toto au cœur de la polémique

Taha Fahsi, alias El Grande Toto a fait l’objet de critiques sur la Toile après avoir annoncé qu’il ne souhaitait pas se produire sur la scène du Festival de Kénitra, le 25 août prochain, aux côtés d’un artiste dont il n’a pas révélé le nom.

De nombreux internautes ont estimé que le rappeur faisait allusion au chanteur marocain Saad Lamjarred, qui donnera un concert le même jour lors du même festival. Cette déclaration a suscité la colère des fans de Lamjarred, qui ont exprimé leur mécontentement à l’encontre de Toto, accusé de « jalousie » face au succès du chanteur.

Toto avait publié une vidéo sur son compte Instagram, dans laquelle il expliquait son refus de se produire le 25 août, assurant préférer partager la scène avec l’artiste populaire Adel Miloudi le 24 août.

De son côté, Lamjarred est resté silencieux et s’est tenu à l’écart des polémiques, se contentant d’annoncer sa participation au festival de Kénitra le 25 août.

N.M.