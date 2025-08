Saad Lamjarred et Asmaa Lamnawar en vacances à Marbella (PHOTOS)

Les artistes marocains Asmaa Lamnawar et Saad Lamjarred ont choisi la ville espagnole de Marbella pour passer leurs vacances d’été cette année.

Saad Lamjarred a tenu à partager avec ses abonnés, sur son compte officiel Instagram, plusieurs photos et vidéos illustrant les moments qu’il a passés dans cette ville balnéaire. Il a accompagné ses publications du message suivant : « Je devais absolument partager avec vous ces derniers instants à Marbella… Chaque seconde a été une bénédiction. Je remercie Dieu pour le bonheur, la paix, et surtout pour les retrouvailles avec mes proches, qui ont rendu ce voyage encore plus spécial. »

Durant son séjour à Marbella, Saad Lamjarred a également croisé son ami, le journaliste syrien Mostafa Agha, et son épouse, qui ont eux aussi choisi Marbella et Puerto Banús comme destination estivale.

De son côté, la chanteuse Asmaa Lamnawar a partagé, via les stories de son compte Instagram, plusieurs photos la montrant en train de profiter de la mer et de ses vacances en compagnie de ses amies. Il convient de rappeler que Marbella et Puerto Banús sont des destinations estivales privilégiées par de nombreuses célébrités du monde entier.