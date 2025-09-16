ElGrande Toto en concert à Casablanca le 11 octobre

La star du rap marocain Taha Fahssi, connu sous son nom de scène ElGrande Toto, retrouvera son public casablancais à l’occasion d’un concert exceptionnel qui se tiendra le 11 octobre prochain sur l’esplanade du Morocco Mall, dans la capitale économique.

ElGrande Toto revient sur scène à Casablanca après une série de spectacles couronnés de succès, au Maroc comme à l’étranger, poursuivant ainsi son ascension grâce à des titres qui enregistrent des millions de vues et suscitent une forte interaction sur les différentes plateformes de streaming musical.

Le concert devrait attirer une large affluence de passionnés de rap, l’artiste figurant parmi les plus grandes références de la scène marocaine et arabe.

Cette soirée très attendue constituera une occasion unique pour les fans de profiter d’une ambiance exceptionnelle, avec au programme une sélection des plus grands succès qui ont forgé la popularité d’ElGrande Toto.