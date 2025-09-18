ElGrande Toto visé par une nouvelle plainte de Sy Mehdi

Mehdi Benbrahim, plus connu sous le nom de Sy Mehdi, a déposé une autre plainte contre le rappeur marocain Taha Fahsi, alias ElGrande Toto, auprès du procureur du Roi près le tribunal de première instance de Casablanca.

Selon une source du site Ralia, le chanteur marocain a saisi la justice pour injures, diffamation, publication de données à caractère personnel et fausses déclarations.

Il s’agit de la deuxième plainte que Sy Mehdi dépose contre ElGrande Toto. Il y a quelques années, il avait porté plainte contre le rappeur et le directeur d’une boîte de communication.

H.M.