CHAN 2024: tout ce qu’il faut savoir avant le match Maroc-RD Congo

Les Lions de l’Atlas s’apprêtent à affronter la RD Congo, en match de la 5e et dernière journée du groupe A du Championnat d’Afrique des nations de football (CHAN), dimanche au stade Nyayo à Nairobi, dans un duel intense qui s’apparente à « une petite finale », dont le dénouement sera décisif pour la suite de la compétition pour les deux équipes.

Grâce à leur victoire 3-1 contre la Zambie, les Lions de l’Atlas ont réussi à se relancer dans la course à la qualification pour les phases à élimination directe, un résultat qui propulse le Maroc, double tenant du titre, dans une position favorable avant la dernière journée décisive, qui le mettra aux prises avec la RD Congo.

Également double tenante du titre, la RD Congo a frappé fort jeudi soir au stade Kasarani, en s’imposant 2 à 0 face à l’Angola, lors d’une soirée qui a permis aux Léopards de relancer leur CHAN.

Le match entre le Maroc et la RD Congo s’annonce, donc, comme le choc de ce CHAN, tant les enjeux sont cruciaux pour les deux équipes qui seront appelées à dérouler leur jeu pour s’imposer lors de ce face à face attendu par les aficionados du football africain.

Pour les Lions de l’Atlas les choses sont claires. « Pour nous, c’est simple, nous devons remporter le match contre la RD Congo et le travail va commencer dès demain par ce que nous n’avons pas beaucoup de temps », a souligné, jeudi, le sélectionneur national, Tarik Sektioui en conférence de presse après la victoire contre la Zambie.

Même son de cloche de l’attaquant de l’équipe nationale des locaux, Youssef Mihri qui a indiqué que « nous sommes prêts pour entamer le prochain match contre la RD Congo et passer le premier tour qui reste notre premier objectif en ce moment ».

Les éléments nationaux se mettent, donc, en ordre de bataille face à un adversaire en coude à coude, avec six points chacun, le même goal average (+3 buts pour chaque équipe) et un léger avantage à la faveur du Maroc en terme de buts marqués (5 contre 4 pour la RD Congo).

Une proximité à quitte ou double qui promet un match âprement disputé et intense entre les deux équipes, pour se départager et décrocher ainsi le ticket pour les quarts de finale de cette compétition.

