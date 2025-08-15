Mercato : Larbi Naji tout proche de s’engager avec le CODM

Le joueur Larbi Naji a rejoint les entraînements collectifs du CODM, en vue de signer avec l’équipe lors du mercato estival en cours, après la fin de son contrat avec l’AS FAR.

Les deux parties sont convenues de conclure un contrat dans les prochains jours. Le joueur a intégré les séances d’entraînement après des négociations qui n’ont pas duré longtemps, sachant qu’il était également convoité par son ancien club, l’Ittihad Touarga.

Entre 2013 et 2022, Naji a évolué au sein de la Renaissance de Berkane, avec laquelle il a remporté deux Coupes du Trône et deux Coupes de la Confédération africaine, avant de rejoindre l’AS FAR à l’été 2022, où il a joué pendant trois saisons.

Le CODM poursuit le renforcement de son effectif avec un mélange de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés. Le club a ainsi finalisé la signature de l’ex-Wydadi Ismaïl Benktib, arrivé libre après son départ du Wydad.