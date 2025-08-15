CAN 2025 : la défense, le casse-tête de Regragui

La situation de certains joueurs internationaux préoccupe le sélectionneur national, Walid Regragui, à l’approche du prochain rassemblement préparatoire à la Coupe d’Afrique des Nations, prévue en fin d’année.

D’après la presse, Regragui espérait voir Chadi Riad figurer avec Crystal Palace lors du récent match de Community Shield face à Liverpool, mais il a dû déchanter en raison de l’absence du joueur.

Il envisageait également de rappeler le capitaine Romain Saïss, mais le voir au banc lors de la Coupe des Champions entre Al-Sadd (Qatar) et le Wydad Casablanca a constitué une autre déception.

L’incertitude demeure ainsi quant à la liste des prochains appelés, en particulier en défense, un secteur qui reste le point faible de l’équipe nationale.