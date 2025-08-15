Sport

CAN 2025 : la défense, le casse-tête de Regragui

Rédaction M15 août 2025 - 09:43

La situation de certains joueurs internationaux préoccupe le sélectionneur national, Walid Regragui, à l’approche du prochain rassemblement préparatoire à la Coupe d’Afrique des Nations, prévue en fin d’année.

D’après la presse, Regragui espérait voir Chadi Riad figurer avec Crystal Palace lors du récent match de Community Shield face à Liverpool, mais il a dû déchanter en raison de l’absence du joueur.

Il envisageait également de rappeler le capitaine Romain Saïss, mais le voir au banc lors de la Coupe des Champions entre Al-Sadd (Qatar) et le Wydad Casablanca a constitué une autre déception.

L’incertitude demeure ainsi quant à la liste des prochains appelés, en particulier en défense, un secteur qui reste le point faible de l’équipe nationale.


whatsapp Recevez les dernières actualités sur votre WhatsApp
Sahara, Algérie, élections 2026… L’intégralité du discours royal
Lire l'article









Tags
Rédaction M15 août 2025 - 09:43


Rejoignez LeSiteinfo.com et recevez nos newsletters



Bouton retour en haut de la page