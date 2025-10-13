Le retour de Paul Pogba encore une fois reporté

Par LeSiteinfo avec MAP

Le retour sur les pelouses de l’international français et champion du monde 2018, Paul Pogba, a été encore une fois reporté suite à une blessure lors des entrainements, indique-t-on auprès de son club l’AS Monaco.

A 32 ans, le milieu de terrain du club monégasque, qui espérait signer ses débuts face à Angers en Ligue 1, souffre d’une contracture à la cuisse droite subie lors d’une séance d’entrainement, précise-t-on de même source.

La blessure jugée légère par le staff médical a, néanmoins, repoussé sa réintégration dans le groupe professionnel jusqu’à fin octobre, voire début novembre.

Suspendu dix-huit mois pour dopage avant de signer à Monaco en juin dernier, l’ancien milieu de la Juventus espère relancer sa carrière et tenter de regagner les rangs de la sélection dans la perspective du Mondial 2026.

Pogba avait d’abord écopé d’une suspension de quatre ans suite à un contrôle antidopage positif aux métabolites de la testostérone, après un match contre l’Udinese en août 2023. La suspension a été ensuite réduite à 18 mois par le Tribunal arbitral du sport (TAS), selon lequel l’ingestion de la substance n’était pas volontaire.

Après le verdict du TAS qu’il a saisi lui-même, le joueur, qui était sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2026, a été ainsi autorisé à reprendre la compétition dès le 11 mars dernier.

S.L