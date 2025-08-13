Supercoupe d’Europe: où et quand voir le match PSG-Tottenham ?  

Le Bluenergy Stadium, d’Udine, accueille ce mercredi la Supercoupe d’Europe qui opposera le PSG à Tottenham.

Ce match promet d’être une véritable bataille au sommet pour les deux équipes, chacune visant à décrocher le titre européen, après avoir marqué l’histoire en remportant les deux trophées qui leur permettent de s’affronter pour la Supercoupe.

Le Paris Saint-Germain pourra compter sur la présence d’Achraf Hakimi, qui se retrouve face à un match de haut niveau contre Tottenham, avec une nouvelle opportunité de remporter un titre avec son club français.

La rencontre PSG–Tottenham débutera à 20h00 et sera diffusée sur beIN Sports 1 et beIN Sports 2.

