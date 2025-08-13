Mercato: Jack Grealish prêté pour une saison à Everton

Par LeSiteinfo avec MAP

L’attaquant anglais Jack Grealish a été prêté par Manchester City pour une saison à Everton, ont annoncé les deux clubs de Premier League mardi.

La saison dernière, l’ailier anglais n’avait été titularisé que sept fois en championnat et n’avait pas été emmené au Mondial des clubs en juillet aux États-Unis.

Grealish avait rejoint Manchester City en provenance d’Aston Villa en 2021, pour 100 millions de livres (115.000 M EUR). Il a conquis avec les Citizens trois titres de champion d’Angleterre (2022, 2023 et 2024), la Ligue des champions et la Coupe d’Angleterre en 2023.

Grealish a disputé 157 matches pour City et marqué 17 buts en quatre saisons avec le club.