Premier League: Everton pénalisé de 10 points au classement

Le club d’Everton a reçu vendredi une déduction de 10 points après avoir été reconnu coupable d’avoir enfreint les règles financières du championnat d’Angleterre, se retrouvant ainsi à la 19e place du classement avec un nouveau total de quatre points.

Cette déduction représente la plus importante sanction sportive de l’histoire de la Premier League, alors que le club s’est déclaré « choqué et déçu » par cette décision « totalement disproportionnée et injuste ».

En mars, la Premier League a renvoyé Everton devant une commission indépendante, mais n’a pas révélé les détails de l’infraction présumée du club, qui avait affiché des pertes financières pour la cinquième année consécutive, après avoir déclaré un déficit de 44,7 millions de livres en 2021-22.

Les clubs de Premier League sont autorisés à 105 millions de livres de pertes sur une période de trois ans. Or, à l’issue d’une audience de cinq jours en octobre, la commission a conclu en faveur de la Premier League que les pertes d’Everton au cours de cette période s’élevaient à 124,5 millions de livres sterling.

Dans un communiqué, le club a souligné qu’il « ne reconnaît pas la conclusion selon laquelle il n’a pas agi avec la plus grande bonne foi et ne comprend pas qu’il s’agit d’une allégation faite par la Premier League au cours de la procédure ».

« La sévérité de la sanction imposée par la commission n’est ni juste ni raisonnable par rapport aux preuves présentées », a estimé le club qui a fait part de son intention de faire appel de la décision.

Avant Everton, seuls deux clubs avaient été sanctionnés de points de pénalité en Premier League. Middlesbrough s’était vu retirer trois points pour ne pas avoir joué une rencontre contre Blackburn lors de la saison 1996/1997, alors que Portsmouth avait écopé d’un retrait de neuf points en 2010 après avoir été placé en redressement judiciaire.