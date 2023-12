Angleterre : le domicile de Jack Grealish ciblé par des cambrioleurs

Par LeSiteinfo avec MAP

Le domicile de Jack Grealish a été la cible d’un cambriolage alors que le footballeur de Manchester City était sur la pelouse d’Everton lors de la victoire 3-1 de son équipe mercredi, a annoncé vendredi la police locale.

Des agents ont été appelés pour signaler un cambriolage dans la maison du Cheshire (nord-ouest de l’Angleterre) vers 21 h 50 GMT mercredi, a relevé un porte de la police, précisant que des recherches ont été menées, avec l’aide de chiens policiers et d’un hélicoptère, mais les officiers n’ont trouvé aucun suspect.

« Aucune arrestation n’a été effectuée pour le moment et les enquêtes se poursuivent », a-t-il ajouté.

Selon le tabloïd « The Sun », des bijoux et des montres d’une valeur d’un million de livres sterling ont été volés. Une dizaine de proches du joueur se trouvaient à son domicile lorsqu’ils ont entendu des bruits à l’étage et des chiens aboyant frénétiquement.

Ce cambriolage est le dernier d’une longue série de crimes visant des vedettes de la Premier League. La propriété du capitaine de West Ham, Kurt Zouma, située dans l’Essex, a été prise pour cible peu avant Noël.