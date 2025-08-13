Ligue des champions : le point sur les qualifiés

Par LeSiteinfo avec MAP

Le point sur le 3e tour de qualifications de la Ligue des champions 2025-26 à l’issue des matches retour:

– Les dix équipes qualifiées disputeront les barrages d’accession pour lesquels quatre autres clubs ont été directement qualifiés (le FC Bâle, le Celtic, le Sturm Graz et Bodo/Glimt).

(+) Benfica (POR) – Nice (FRA) (2-0 2-0)

Slovan Bratislava (SVK) – (+) Kairat Almaty (KAZ) (0-1 1-0, tab 3-4)

(+) Club Bruges (BEL) – RB Salzbourg (AUT) (1-0 3-2)

(+) Ferencváros (HUN) – Ludogorets (BUL) (0-0 3-0)

(+) Etoile rouge de Belgrade (SRB) – Lech Poznan (POL) (3-1 1-1)

(+) Fenerbahçe (TUR) – Feyenoord (NED) (1-2 5-2)

(+) FC Copenhague (DEN) – Malmö (SWE) (0-0 5-0)

(+) Pafos FC (CYP) – Dynamo Kiev (UKR) (1-0 2-0)

(+) Qarabag (AZE) – Shkëndija (MKD) (1-0 5-1)

Viktoria Plzen (CZE) – (+) Glasgow Rangers (SCO) (0-3 2-1)

(+) devant le club qualifié