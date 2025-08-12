Youssef En-Nesyri: un but et une passe face à Feyenoord (VIDEO)

Lors du match retour du troisième tour qualificatif de la Ligue des champions, tenu ce mardi, Fenerbahçe s’est imposé face au Feynoord Rotterdam sur le score de 5 à 2.

Youssef En-Nesyri a inscrit le 4ème but à la 83ème minute de jeu et a délivré une passe décisive à Duran.

Suite à cette victoire, Fenerbahçe a décroché sa qualification pour les barrages, où il affrontera le Benfica Lisbonne. Le match aller est prévu le 19 ou 20 août et le retour le 26 du même mois.

Rappelons que les hommes de Jose Morinho s’étaient inclinés au match aller sur le score de 2 à 1.

N.M.