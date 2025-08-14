Blessure de Sofyan Amrabat: ce que l’on sait

Les examens médicaux effectués par Sofyan Amrabat ont révélé que la blessure contracté lors du match de Fenerbahçe contre Feyenoord Rotterdam en Ligue des champions n’était pas grave.

Le bilan médical a confirmé que l’international marocain souffrait seulement d’une légère contusion, ne nécessitant donc pas d’examens approfondis, contrairement à son coéquipier Merih Müldür, qui pourrait avoir besoin d’une intervention chirurgicale.

Rappelons que Fenerbahçe a éliminé Feyenoord Rotterdam lors des barrages qualificatifs à la Ligue des champions. Amrabat avait inscrit un but lors du match aller aux Pays-Bas, tandis que son compatriote Youssef En-Nesyri a marqué lors du match retour, remporté par Fenerbahçe sur le score de 5 à 2.

Annoncé sur le départ durant le mercato estival, Amrabat a été approché par l’Atalanta, mais la direction du club turc a finalement décidé de garder.

N.M.