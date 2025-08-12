Ballon d’Or des internautes : Hakimi en tête devant Ousmane Dembélé

Le quotidien sportif français L’Équipe a lancé hier lundi son traditionnel “Ballon d’Or des internautes”, un vote en ligne permettant aux lecteurs de désigner leur joueur de l’année.

A l’écriture de ces lignes, Achraf Hakimi mène la course avec plus de 26 % de votes, devançant Ousmane Dembélé (22%) et Lamine Yamal (5,4%).

Le latéral marocain du Paris Saint-Germain a sédui les votants cette saison par sa régularité, ses performances décisives et son influence en défense et en attaque, confirmant son statut de référence mondiale à son poste.



Le vote reste ouvert et la bataille pour la première place pourrait encore se resserrer, mais pour l’instant, Hakimi tient solidement la tête.