Raja: bonne nouvelle pour les supporters

Le Raja de Casablanca envisage d’organiser un grand match amical ouvert au public dans le cadre de ses préparatifs pour la prochaine saison.

Selon une source de Le Site info, la direction souhaite profiter de cette rencontre pour offrir aux supporters l’occasion de découvrir la forme de l’équipe première avant le début officiel des compétitions. L’événement serait également l’occasion de marquer le retour des fans dans les tribunes et de générer des recettes grâce à la billetterie.

Jusqu’ici, toutes les rencontres de préparation du Raja se sont tenues à huis clos, loin des regards des supporters et des médias.

N.M.