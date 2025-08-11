Achraf Hakimi : « Ce ballon d’Or, je pense que je le mérite » (VIDEO)

Invité de Canal + samedi dernier, Achraf Hakimi n’a pas caché ses ambitions personnelles. Au terme d’une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, marquée par des buts décisifs en quarts, demi-finales et finale de Ligue des champions, le latéral droit marocain s’est clairement positionné dans la course au Ballon d’Or 2025.

« Ce ballon d’Or, je pense que je le mérite aussi », a-t-il lancé, rappelant que peu de défenseurs avaient réussi à marquer dans les trois derniers tours de la plus prestigieuse compétition européenne.

Cette déclaration, inédite pour un joueur à ce poste, a néanmoins fait grincer quelques dents au sein du vestiaire parisien. Selon plusieurs sources, le PSG aurait tenté de faire retirer l’extrait de l’interview, craignant une dispersion des voix entre ses nombreux nominés, dont Ousmane Dembélé. Le PSG a ensuite démenti cela dans un communiqué officiel.

Par ailleurs, si l’international marocain reste discret sur les polémiques hors terrain, il a profité de l’entretien pour réaffirmer sa sérénité face aux accusations de viol dont il fait l’objet. « Je n’ai rien à me reprocher… je reste concentré sur le plus important dans ma vie : ma famille et le football. La vérité finira par éclater », a-t-il déclaré.

En attendant le verdict du jury, Hakimi peut s’appuyer sur une saison historique et un statut renforcé. Reste à savoir si un défenseur, en dehors de l’exception Cannavaro en 2006, pourra à nouveau briser l’hégémonie des attaquants sur le Ballon d’Or.