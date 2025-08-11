Sport

Liverpool perd le Community Shield face à Crystal Palace (VIDEO)

Rédaction M11 août 2025 - 09:11

Crystal Palace a remporté, dimanche à Wembley, le premier Community Shield de son histoire en battant Liverpool 3 tirs au but à 2 (2-2 à l’issue du temps réglementaire), trois mois après son succès en finale de Coupe d’Angleterre contre Manchester City.

Liverpool a ouvert le score dès la 4e minute grâce au Français Hugo Ekitiké, qui a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs.

Les Eagles se sont repris sur un pénalty de Jean-Philippe Mateta après une faute de Virgil van Dijk (17e, 1-1), quatre minutes avant un nouveau but de Liverpool, sur un centre au second poteau de Jérémie Frimpong qui a lobé Dean Henderson (21e, 2-1).

Dominateur en seconde période, Crystal Palace a égalisé par Ismaïla Sarr, lancé dans le dos d’une défense de nouveau mal alignée (2-2, 77e).

Trois tirs au but manqués de Salah, MacAllister et Elliott ont permis au club sud-londonien de gagner la séance décisive, conclue par le jeune Justin Devenny.


