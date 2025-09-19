Ligue des champions: les résultats complets de la première journée
Voici les résultats des matches de la 1re journée de la phase de ligue de la Ligue des champions après les rencontres de jeudi:
Jeudi:
Eintracht Francfort (GER) – Galatasaray (TUR) 5 – 1
Manchester City (ENG) – Naples (ITA) 2 – 0
Sporting Portugal (POR) – Kairat Almaty (KAZ) 4 – 1
Newcastle (ENG) – FC Barcelone (ESP) 1 – 2
Club Bruges (BEL) – Monaco (FRA) 4 – 1
FC Copenhague (DEN) – Bayer Leverkusen (GER) 2 – 2
Déjà joués:
Ajax Amsterdam (NED) – Inter Milan (ITA) 0 – 2
Bayern Munich (GER) – Chelsea (ENG) 3 – 1
Paris SG (FRA) – Atalanta Bergame (ITA) 4 – 0
Liverpool (ENG) – Atlético Madrid (ESP) 3 – 2
Olympiakos (GRE) – Pafos FC (CYP) 0 – 0
Slavia Prague (CZE) – Bodoe/Glimt (NOR) 2 – 2
Real Madrid (ESP) – Marseille (FRA) 2 – 1
Juventus Turin (ITA) – Dortmund (GER) 4 – 4
Tottenham (ENG) – Villarreal (ESP) 1 – 0
Benfica (POR) – Qarabag (AZE) 2 – 3
PSV Eindhoven (NED) – Union St-Gilloise (BEL) 1 – 3
Athletic Bilbao (ESP) – Arsenal (ENG) 0 – 2
Classement: Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Eintracht Francfort (GER) 3 1 1 0 0 5 1 4
2. Paris SG (FRA) 3 1 1 0 0 4 0 4
3. Sporting Portugal (POR) 3 1 1 0 0 4 1 3
Club Bruges (BEL) 3 1 1 0 0 4 1 3
5. Union St-Gilloise (BEL) 3 1 1 0 0 3 1 2
6. Bayern Munich (GER) 3 1 1 0 0 3 1 2
7. Arsenal (ENG) 3 1 1 0 0 2 0 2
Inter Milan (ITA) 3 1 1 0 0 2 0 2
9. Manchester City (ENG) 3 1 1 0 0 2 0 2
10. Qarabag (AZE) 3 1 1 0 0 3 2 1
11. Liverpool (ENG) 3 1 1 0 0 3 2 1
12. FC Barcelone (ESP) 3 1 1 0 0 2 1 1
13. Real Madrid (ESP) 3 1 1 0 0 2 1 1
14. Tottenham (ENG) 3 1 1 0 0 1 0 1
15. Dortmund (GER) 1 1 0 1 0 4 4 0
16. Juventus Turin (ITA) 1 1 0 1 0 4 4 0
17. Bayer Leverkusen (GER) 1 1 0 1 0 2 2 0
19. Slavia Prague (CZE) 1 1 0 1 0 2 2 0
FC Copenhague (DEN) 1 1 0 1 0 2 2 0
21. Olympiakos (GRE) 1 1 0 1 0 0 0 0
Pafos FC (CYP) 1 1 0 1 0 0 0 0
23. Atlético Madrid (ESP) 0 1 0 0 1 2 3 -1
24. Benfica (POR) 0 1 0 0 1 2 3 -1
25. Marseille (FRA) 0 1 0 0 1 1 2 -1
26. Newcastle (ENG) 0 1 0 0 1 1 2 -1
27. Villarreal (ESP) 0 1 0 0 1 0 1 -1
28. Chelsea (ENG) 0 1 0 0 1 1 3 -2
29. PSV Eindhoven (NED) 0 1 0 0 1 1 3 -2
30. Ajax Amsterdam (NED) 0 1 0 0 1 0 2 -2
Athletic Bilbao (ESP) 0 1 0 0 1 0 2 -2
Naples (ITA) 0 1 0 0 1 0 2 -2
33. Monaco (FRA) 0 1 0 0 1 1 4 -3
Kairat Almaty (KAZ) 0 1 0 0 1 1 4 -3
35. Galatasaray (TUR) 0 1 0 0 1 1 5 -4
36. Atalanta Bergame (ITA) 0 1 0 0 1 0 4 -4