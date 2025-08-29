Mehdi Benatia : « Nous savons que nous ne gagnerons pas la C1, mais nous donnerons tout »

L’ex Lion de l’Atlas, Mehdi Benatia, aujourd’hui directeur sportif de l’Olympique de Marseille, a souligné la difficulté du parcours de son équipe lors de la phase de groupes de la Ligue des champions, où l’OM affrontera à domicile Liverpool, l’Atalanta, l’Ajax Amsterdam et Newcastle United, et se déplacera pour défier le Real Madrid, le Club Bruges, le Sporting Lisbonne et l’Union Saint-Gilloise.

À l’issue du tirage au sort, effectué jeudi, Benatia a déclaré : « De belles et rudes confrontations nous attendent. Il n’y aura pas de match facile. Mais nous avons beaucoup travaillé la saison dernière pour pouvoir disputer ce genre de soirées. Nous devons être prêts et bien préparés. Nous retournerons à Madrid… et pour moi, les souvenirs que j’y garde ne sont pas très heureux. »

Il a poursuivi : « Je suis cependant heureux pour nos supporters, car les soirées de Ligue des champions sont magiques. L’ambiance sera incroyable à chaque rencontre disputée au Vélodrome, et nous devrons être à la hauteur. Nous n’allons pas mettre de pression excessive sur nos joueurs, car nous savons très bien que nous ne remporterons pas la Ligue des champions… mais nous avons un entraîneur exceptionnel, et nous donnerons absolument tout. »