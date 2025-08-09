Raja : Saber Bougrine reçoit une offre alléchante d’un club indien

Un club indien a manifesté son intérêt pour recruter l’une des stars du Raja de Casablanca, en fixant le montant qu’il souhaite verser au club pour conclure l’opération lors du mercato estival en cours.

Selon le site Africa Foot, le club indien de Chennaiyin a proposé 500.000 dollars, soit environ 5 millions de dirhams, pour s’attacher les services du milieu de terrain Saber Bougrine.

Le média précise que le club indien est disposé à négocier avec le Raja, malgré la prolongation récente du contrat du joueur avec les Verts.

Bougrine reste néanmoins l’un des éléments clés du Raja et l’une des pièces maîtresses sur lesquelles compte l’entraîneur tunisien, Lassaad Chabbi, ce qui rend la concrétisation de ce transfert peu probable pour le club indien.