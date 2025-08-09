1er tour préliminaire: l’OCS va affronter l’ASN Nigelec (Coupe de la CAF)

L’Olympic de Safi a hérité du club nigérien de l’ASN Nigelec au premier tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), suite au tirage au sort effectué samedi à Dar es Salaam, en Tanzanie.

L’autre représentant du Maroc, le Wydad de Casablanca est exempt de ce tour et affrontera au 2e tour préliminaire le vainqueur de la rencontre qui opposera Asante Kotoko du Ghana au Kwara United du Nigéria.

Le WAC s’est qualifié à cette compétition en occupant la troisième place du championnat national, alors que l’OCS est présent en tant que vainqueur de la Coupe du Trône.

La compétition débutera avec les tours préliminaires disputés en matches aller-retour les week-ends des 19–21 septembre et 26–28 septembre prochain.

Les vainqueurs accéderont au deuxième tour préliminaire, prévu les 17–19 octobre (matchs aller) et les 24–26 octobre (matchs retour). Les équipes qualifiées rejoindront ensuite la phase de groupes, qui débutera le 21 novembre.

S.L.