Le Wydad annonce la signature d’Ayman El Wafi

Le Wydad Athletic Club (WAC) a officiellement annoncé le recrutement de l’international marocain Ayman El Wafi, en provenance du club suisse de Lugano.

Le club casablancais a présenté sa nouvelle recrue sur ses plateformes officielles de réseaux sociaux, quelques jours après la signature formelle d’un contrat d’une durée de quatre ans et demi.

Évoluant au poste de défenseur central, El Wafi avait rejoint Lugano à l’été 2023, après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations U23 avec la sélection olympique marocaine.

Né en Italie, le joueur a évolué dans ce pays sous les couleurs de l’Hellas Vérone, avant de s’engager en Suisse il y a un peu plus de deux ans. Son contrat avec Lugano courait initialement jusqu’en juin 2027.

Ayman El Wafi a partagé le vestiaire avec plusieurs internationaux marocains actuels, dont Amir Richardson, Bilal El Khannouss, Ismaël Saibari et Oussama El Azzouzi.

Le sélectionneur Tarik Sektioui l’avait convoqué pour participer aux Jeux olympiques de Paris 2024, mais son club avait refusé de le libérer, l’empêchant ainsi de prendre part à l’exploit historique de la médaille de bronze.