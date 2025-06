Ambiance inégalée : les fans du Wydad salués à l’international (VIDEOS)

Les supporters du Wydad Athletic Club ont brillé lors de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis, confirmant leur réputation internationale grâce à leur ferveur exceptionnelle, que ce soit à New York ou à Philadelphie. Leur passion a une fois de plus démontré pourquoi ils sont considérés parmi les meilleurs au monde.

Parallèlement au match, à son résultat et à la prestation du Wydad, plusieurs médias étrangers spécialisés dans le football, ainsi que d’autres plateformes médiatiques, ont consacré des reportages et des publications à l’ambiance spectaculaire créée par les supporters du club casablancais. Beaucoup les ont qualifiés de meilleurs fans de la Coupe du Monde des Clubs aux États-Unis.

À l’image de ces réactions, Foot Mercato a partagé une vidéo du cortège des supporters à Philadelphie, la commentant ainsi :

« L’ambiance des supporters du Wydad à Philadelphie est extrêmement intense. Bien que le public soit rare à cette Coupe du Monde des Clubs, les fans marocains répondent toujours présents quand le spectacle commence. Le Maroc offre toujours un grand show. »

De son côté, le compte spécialisé Men in Blazers, dédié au football et aux fans, a publié à propos des « Winners »:

« Les supporters du Wydad se font entendre à Philadelphie. Quel vacarme ! », saluant les chants et l’ambiance impressionnante.

Wydad Casablanca 🇲🇦 fans action vs Manchester City 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 today

📽 @kl1vinho #FIFACWC (1) pic.twitter.com/7RqfQNUwIw — 𝕊𝕋𝔸ℕ𝔻 𝕐𝕆𝕌ℝ 𝔾ℝ𝕆𝕌ℕ𝔻 👊 (@Ultramaniatics) June 18, 2025

Supporters étrangers et fans de Manchester City eux-mêmes ont reconnu l’incroyable présence des fans du Wydad, impressionnés par leur soutien sans faille jusqu’au coup de sifflet final. Une démonstration vivante de la valeur et du poids de ce public, souvent cité par les médias internationaux comme le meilleur au monde.