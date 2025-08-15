Mercato : le Raja Casablanca recrute l’attaquant Ismail Khafi

Le Raja Club Athletic a finalisé le recrutement de l’attaquant de pointe Ismail Khafi, en parvenant à un accord définitif avec le joueur pour un transfert gratuit lors du mercato estival en cours.

Dans l’attente de l’annonce officielle, les statistiques de Khafi, que ce soit avec le Qadsia SC au Koweït ou avec l’Ittihad de Tanger, où il s’était distingué la saison dernière, ont été mises en pause.

Selon le site “SofaScore”, le joueur de 30 ans a participé à seulement 8 matchs avec le Qadsia, inscrivant 3 buts, tandis qu’avec l’Ittihad de Tanger la saison passée, il a disputé 28 rencontres et marqué 13 buts.

Ces chiffres restent corrects, malgré le nombre moyen de matchs joués. Son départ du Qadsia serait dû à son insatisfaction quant à sa situation, ainsi qu’au manque de confiance des dirigeants du club dans ses performances, selon plusieurs médias.

Khafi est considéré comme l’un des attaquants les plus en vue ayant évolué dans le championnat national, avant de tenter à plusieurs reprises l’expérience professionnelle dans le Golfe.