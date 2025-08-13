Accident de la petite Ghita: prison ferme pour le coupable  

Le tribunal correctionnel de première instance de Berrechid a décidé, ce mercredi, de condamner à l’homme qui a renversé la petite Ghita, sur la plage de Sidi Rahal, à 10 mois de prison ferme, assortie d’une une indemnisation de 400.000 dirhams à verser à la victime.

Pour rappel, Ghita, venue d’Italie avec sa famille pour passer les vacances d’été au Maroc, a été renversée le dimanche 15 juin par un jeune homme d’une vingtaine d’années, qui conduisait un véhicule tout-terrain tractant un jet-ski.

L’accident a provoqué une vive émotion parmi les estivants et les familles présentes, qui ont exprimé leur inquiétude face à l’absence de mesures de sécurité sur de nombreuses plages du Royaume. Ils se sont dits choqués qu’on autorise l’accès aux véhicules dans des zones bondées de familles et d’enfants, surtout en période estivale et de forte affluence.

N.M.