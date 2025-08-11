Wydad : Benhachem satisfait de la défense mais inquiet pour l’attaque

Mohamed Amine Benhachem, entraîneur du Wydad est revenu du match amical contre Al Sadd du Qatar avec la conviction que l’équipe a fait des progrès notables, même si certaines lacunes subsistent et nécessitent un travail approfondi.

Selon une source proche contactée par le Site Info, la rencontre contre Al Sadd a renforcé les demandes de Benhachem, qui estime que le Wydad a besoin de renforts, notamment sur les flancs droit et gauche de l’attaque attaque.

Il a ajouté que Benhachem n’est pas satisfait de la production offensive actuelle, jugeant que l’équipe doit encore se renforcer et surtout travailler à résoudre cette problématique afin d’améliorer son efficacité devant le but.

En revanche, l’entraîneur a salué la progression défensive et physique du groupe, qui s’est nettement amélioré par rapport à avant.