Tourisme au nord du Maroc: les bons plans à ne pas manquer

C’est la haute saison touristique et, bien évidemment, le Nord du Maroc figure parmi les destinations balnéaires de premier choix pour les touristes nationaux. Voici les bons plans et les lieux à visiter dans cette partie du Royaume.

Qui dit été dans le Nord du Maroc, pense forcément aux belles plages et lieux touristiques sur la Méditerranée. De Tanger à Al Hoceima, en passant par Tétouan, les endroits féériques sont légion. Malgré un début de saison estival marqué par une campagne de contestation sur la cherté des prix des hébergements et de la restauration, sur place, notamment sur les plages de Tanger et de ses environs, comme Dalia ou encore Fnideq, on constate que les estivants ont commencé, depuis longtemps, à profiter de ces lieux magiques et paradisiaques.

En ce qui concerne les hôtels, l’offre est existante sur toutes les gammes. La capacité hôtelière continue de se renforcer, surtout dans la perspective d’organisation de la CAN 2025 et du Mondial 2030. Plusieurs grands établissements sont soit en construction, soit ont récemment ouvert leurs portes, notamment à Tanger. À ce propos, les professionnels du tourisme commencent à miser sur un package global, allant de l’hébergement aux circuits touristiques, en plus de l’animation.

Cap-Spartel

En raison des nombreuses attractions touristiques de Tanger et ses alentours, les visiteurs pourront ainsi en profiter pour découvrir de nombreux lieux touristiques. Rien que dans la ville de Tanger, en plus des belles promenades sur la Corniche, avec ses kilomètres de voie piétonne, les touristes pourront également aller découvrir les Grottes d’Hercules, en plus de l’incontournable Cap-Spartel, point de jonction entre la mer Méditerranée et l’océan Atlantique.

Cela, sans parler du magnifique parc Perdicaris, véritable poumon vert de la ville. Ce lieu ne manque pas d’offrir l’opportunité de profiter d’une nature à la fois sauvage et bien entretenue. Il permet également d’admirer le face-à-face majestueux entre rives espagnole et marocaine sur le détroit de Gibraltar.

Plages et nature

On ne peut pas parler de Tanger, sans parler de son arrière-pays sur la côte méditerranéenne, à l’image de sa route côtière direction Est, qui mène vers le port Tanger Med, la paradisiaque plage de Dalia, ou encore les belles et reposantes villes de Fnideq, Martil, Capo-Negro, en plus de Oued Laou.

Et, bien sûr, la star des villes du Nord, destination touristique incontournable, à savoir Chefchaouen, attend fièrement les visiteurs. La ville bleue sera, à n’en point douter, un détour prisé par les visiteurs venus de l’étranger. Les plus téméraires pourront en profiter pour aller faire de longues randonnées à Akchour, les chutes d’eau situées à environ une heure de route de Chefchaouen.

Atlantique

Plus au Sud de Tanger, la forêt Diplomatique permet aussi, aux amoureux de la nature, de profiter d’un air pur loin du brouhaha de la ville. Sur place, à l’image du Parc Perdicaris, les services des Eaux et Forêts rappellent certaines règles à respecter, histoire d’éviter de petites surprises, comme les incendies et autres feux de forêts.

Les visiteurs les plus curieux pourront en profiter pour visiter les villes mitoyennes d’Assilah, ou encore de Larache, en plus de la splendide Merja Zerga, à Moulay Bousselham, toujours au Sud de Tanger, direction Rabat.

Mobilité

Côté restauration, la ville de Tanger offre également tout ce qu’il faut et à tous les prix. Le port de pêche attend les amoureux de poisson, alors que pour les friands de grillades, il faudra aller chercher dans les restaurants situés tout près du parc Perdicaris.

S’agissant du transport, des bus permettent de visiter les principaux lieux touristiques de la ville. Cela dit, pour les non motorisés, il faut savoir que l’offre de transport public fait à peine l’affaire des Tangérois. Elle ne pourra donc pas répondre à la forte demande des besoins en déplacements, surtout pour une ville où les embouteillages s’intensifient pendant l’été.

Au pire des cas, les sociétés de transport touristique pourront être sollicités, avec des tarifs certainement beaucoup plus chers. Certainement, comme l’avaient souligné les équipes d’inspection de la FIFA, c’est là un vrai défi à relever pour les années à venir.

Abdellah Benahmed