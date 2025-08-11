Wydad: un come-back surprise enflamme les supporters (VIDEO)

Le Wydad de Casablanca a annoncé le retour de l’un de ses anciens joueurs sans toutefois dévoiler son identité.

Sur ses réseaux sociaux, le club a partagé une vidéo annonçant le come-back d’un ancien élément, laissant ainsi libre cours aux spéculations des supporters.

Dans les commentaires, certains estiment qu’il s’agit du Sud-Africain Thembinkosi Lorch tandis que d’autres croient dur comme fer que Yahya Attiat-Allah fera son retour chez les Rouge et Blanc. Le premier semble toutefois le plus proche, au vu des dernières informations indiquant que le joueur et son ancien club ont été convaincus par l’offre du Wydad.

Le WAC cherche à renforcer son effectif avant la fin du mercato estival, après que son président, Hicham Aït Menna, a annoncé la conclusion imminente de trois recrues.

N.M.