Accusations de viol : Achraf Hakimi brise le silence (VIDEO)

Achraf Hakimi s’est exprimé sur les accusations de viol auxquelles il fait face. Dans une interview accordée au journaliste Bertrand Latour, sur Canal +, l’international marocain a tenu à se défendre.

«Etre accusé à tort est horrible est injuste. Je ne souhaite ça à personne», s’est désolé Hakimi, soulignant qu’il sait «que la vérité va sortir».

«Je ne me reproche rien. Les gens qui me connaissent le savent. Je suis tranquille et je me concentre sur les choses les plus importantes de ma vie : ma famille et le foot», a indiqué le défenseur.

Rappelons que le parquet de Nanterre a requis la mise en accusation d’Achraf Hakimi devant la cour criminelle départementale des Hauts-de-Seine.

L’international marocain de 26 ans est soupçonné de viol, des faits qu’il a toujours niés. Il revient désormais au juge d’instruction de décider s’il suit ou non les réquisitions du parquet.

Contactée par Le Site info, Me Fanny Colin, avocate d’Achraf Hakimi, a dénoncé des réquisitions « incompréhensibles et insensées » de la part du parquet de Nanterre.

« Ces réquisitions sont incompréhensibles au regard des éléments du dossier », a-t-elle déclaré, soulignant que l’enquête « a permis d’établir les mensonges de la plaignante, notamment à travers les expertises psychologiques qui la concernent ».

Me Colin affirme que son client et elle demeurent « aussi sereins qu’à l’ouverture de la procédure ». Et de prévenir : « Si ces réquisitions devaient être suivies, nous exercerions évidemment toutes les voies de recours. »

En cas de renvoi, le joueur du PSG pourrait être jugé pour viol, un crime passible de quinze ans de réclusion.

N.M.